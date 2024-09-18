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В бундестаге пройдут дебаты по «Северным потокам» и ракетам США в ФРГ

В бундестаге пройдут дебаты по «Северным потокам» и ракетам США в ФРГ

В нижней палате парламента ФРГ на следующей неделе пройдут открытые дебаты, на которых обсудят диверсии на «Северных потоках» и планы США разместить на территории ФРГ американские ракеты средней дальности.

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