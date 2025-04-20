Где же они? Почему инопланетяне не идут с нами на контакт Ирина ВальковаЧеловечество вот уже не одно столетие глядит в звёздное небо с одним и тем же вопросом: «А есть ли там кто-нибудь?» Сотни научных гипотез, десятки радиотелескопов, тысячи наблюдений, миллионы долларов — и ноль подтверждённых контактов.