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Не только о футболе

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1:7 в Грозном, «Автомобилист» и «Магнитка» проведут 7-й матч, победы «Реала» и «Барсы», «Матч ТВ» отстранил Гомельского и другие новости

1:7 в Грозном, «Автомобилист» и «Магнитка» проведут 7-й матч, победы «Реала» и «Барсы», «Матч ТВ» отстранил Гомельского и другие новости

1. В Мир РПЛ «Зенит» выиграл у «Краснодара» (2:1) в гостях, пропустив первым, и оторвался на 4 очка.

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Комментарии
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Максим Комаров
Ну потому, я же пояснил Мне так нравится Ты можешь их как угодно называть
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4 час.
Максим Комаров
Срапатак упал на 7 место, Самара обошла
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4 час.
КУАТ
Спасибо, что сообщаешь мне новости о ФКСМ.
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3 час.

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