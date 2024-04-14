1:7 в Грозном, «Автомобилист» и «Магнитка» проведут 7-й матч, победы «Реала» и «Барсы», «Матч ТВ» отстранил Гомельского и другие новости

1. В Мир РПЛ «Зенит» выиграл у «Краснодара» (2:1) в гостях, пропустив первым, и оторвался на 4 очка.
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