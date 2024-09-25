Алаудинов заявил о риске ВСУ попасть в котел на одном направлении

Заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил России, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) рискуют оказаться в котле на одном из направлений фронта.
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