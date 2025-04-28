В народном календаре — Пудов день, особенно почитаемый пчеловодами. Пчелы к концу апреля окончательно просыпаются, поэтому пасечники проверяют ульи и готовятся к новому сезону.
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В народном календаре — Пудов день, особенно почитаемый пчеловодами. Пчелы к концу апреля окончательно просыпаются, поэтому пасечники проверяют ульи и готовятся к новому сезону.