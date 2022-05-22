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МИД России: Арктика превращается в интернациональный театр военных действий

МИД России: Арктика превращается в интернациональный театр военных действий

Арктический регион превращается в интернациональный театр военных действий. Такое мнение выразил посол по особым поручениям МИД России, председатель Комитета старших должностных лиц Арктического совета Николай Корчунов в воскресенье, 22 мая.

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