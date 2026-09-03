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Путин назвал ССК "Звезда" высокотехнологичным производством

Путин назвал ССК "Звезда" высокотехнологичным производством

Технологичность судостроительного комплекса (ССК) «Звезда» впечатляет. Об этом на на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке заявил президент РФ Владимир Путин, «Газета.

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