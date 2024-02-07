Студентов в России будут готовить с учетом потребностей нацпроектов

Российские вузы будут учитывать потребности госпрограмм и нацпроектов при подготовке специалистов. Поручения по актуализации деятельности высших учебных заведений дал глава правительства Михаил Мишустин, сообщается на сайте кабмина 17 февраля.
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