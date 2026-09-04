WP: Трамп посетит Ирландию на новом Boeing 747, есть опасения

Президент США Дональд Трамп планирует визит в Ирландию на новом Boeing 747 в следующем месяце. Однако, газета The Washington Post сообщает о возможном недостаточном уровне безопасности самолета, несмотря на уже затраченные $400 млн на его оснащение.
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