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Царьград

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WP: Трамп посетит Ирландию на новом Boeing 747, есть опасения

WP: Трамп посетит Ирландию на новом Boeing 747, есть опасения

Президент США Дональд Трамп планирует визит в Ирландию на новом Boeing 747 в следующем месяце. Однако, газета The Washington Post сообщает о возможном недостаточном уровне безопасности самолета, несмотря на уже затраченные $400 млн на его оснащение.

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