"Ну наконец-то власти начали действовать". Мигрантов массово начали свозить в военкоматы

Нина Плотникова

ага, отправят якобы на СВО, а на самом деле что-нибудь строить очень далеко от опасности, а через полгода Наградят медалями присвоят звание участников СВО, со всеми льготами, а их детей по квоте в ВУЗЫ куда нашим мест не хватит. Пусть уезжают обратно. Они тут не нужны. Пусть власть вначале обеспечит работой ВСЕХ СВОИХ. На простые работы не брать вообще. Без знания языка и въезд запретить. Приглашать только уникальных специалистов, как это делало СССР с иностранцами