Одна из самых горячих новостей Питера: после рейда по проверке мигрантов на территории Софийской овощебазы, более 100 человек привезли в военкомат.
"Ну наконец-то власти начали действовать". Мигрантов массово начали свозить в военкоматы
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Нина Плотникова
ага, отправят якобы на СВО, а на самом деле что-нибудь строить очень далеко от опасности, а через полгода Наградят медалями присвоят звание участников СВО, со всеми льготами, а их детей по квоте в ВУЗЫ куда нашим мест не хватит. Пусть уезжают обратно. Они тут не нужны. Пусть власть вначале обеспечит работой ВСЕХ СВОИХ. На простые работы не брать вообще. Без знания языка и въезд запретить. Приглашать только уникальных специалистов, как это делало СССР с иностранцами
Ответить
15 час.
Свежие комментарии