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"Ну наконец-то власти начали действовать". Мигрантов массово начали свозить в военкоматы

"Ну наконец-то власти начали действовать". Мигрантов массово начали свозить в военкоматы

Одна из самых горячих новостей Питера: после рейда по проверке мигрантов на территории Софийской овощебазы, более 100 человек привезли в военкомат.

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Комментарии
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Нина Плотникова
ага, отправят якобы на СВО, а на самом деле  что-нибудь строить очень далеко от опасности, а через полгода Наградят медалями присвоят звание  участников СВО, со всеми льготами, а их детей по квоте  в ВУЗЫ куда нашим мест не хватит.  Пусть уезжают обратно. Они тут не нужны. Пусть власть вначале обеспечит работой ВСЕХ СВОИХ. На простые работы не брать вообще. Без знания языка и въезд запретить. Приглашать только уникальных специалистов, как это делало СССР с иностранцами
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