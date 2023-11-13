Четыре человека пострадали в ДТП с участием автобуса в Новосибирске

Пассажирский ПАЗ столкнулся с Geely Atlas на улице Балтийской.На улице Балтийской в Советском районе Новосибирска утром в понедельник, 13 ноября, столкнулись Geely Atlas и пассажирский автобус ПАЗ, следовавший по маршруту №141.