Происшествия
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Происшествия

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Следственным комитетом России возбуждено уголовное дело о теракте в связи с атаками ВФУ на гражданские объекты города Сочи Краснодарского края

Следственным комитетом России возбуждено уголовное дело о теракте в связи с атаками ВФУ на гражданские объекты города Сочи Краснодарского края

Главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации возбуждено уголовное дело по факту террористической атаки вооруженных формирований Украины на Краснодарский край (ст.

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