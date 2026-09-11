Захарова: чиновники Госдепа, насаждающие повестку ЛГБТ при Байдене, страдают при Трампе

Чиновники, работающие при бывшем президенте США Джо Байдене, оказались в неудобном положении при нынешнем руководстве, когда Белый дом взял курс на чистку от идеологии ЛГБТ («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ).