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Газета.ру

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Захарова: чиновники Госдепа, насаждающие повестку ЛГБТ при Байдене, страдают при Трампе

Захарова: чиновники Госдепа, насаждающие повестку ЛГБТ при Байдене, страдают при Трампе

Чиновники, работающие при бывшем президенте США Джо Байдене, оказались в неудобном положении при нынешнем руководстве, когда Белый дом взял курс на чистку от идеологии ЛГБТ («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ).

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