Равиль Гайнутдин: Мечети – это не очаг опасности

Равиль хазрат Гайнутдин Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ» Председатель Духовного управления мусульман РФ, муфтий шейх Равиль хазрат Гайнутдин в своем выступлении на пленарном заседании Всероссийского Форума татарских религиозных деятелей отметил, что идет кампания по очернению мусульман, подчеркнув, что мусульмане и мечети не являются источником опасности.