В Госдуме обсудят новые льготы и списание ипотеки для ветеранов СВО

В Госдуме РФ рассматривают новые льготы для участников Специальной военной операции. Инициатива, предлагающая повышение выплат ветеранам, снижение пенсионного возраста и списание ипотеки, будет обсуждена с заместителем главы Минобороны Анной Цивилевой.
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