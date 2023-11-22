В Приангарье стая бродячих собак убила мужчину

Из-за нападения стаи бродячих собак в Усолье-Сибирском погиб местный житель, правоохранительные органы возбудили уголовное дело по статье о халатности, сообщает СУСК РФ по Иркутской области в Telegram-канале.
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