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В Приангарье стая бродячих собак убила мужчину

В Приангарье стая бродячих собак убила мужчину

Из-за нападения стаи бродячих собак в Усолье-Сибирском погиб местный житель, правоохранительные органы возбудили уголовное дело по статье о халатности, сообщает СУСК РФ по Иркутской области в Telegram-канале.

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