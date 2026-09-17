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Нижегородская правда

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10 пьяных водителей, повторно севших за руль, задержали на прошлой неделе

10 пьяных водителей, повторно севших за руль, задержали на прошлой неделе

10 водителей, повторно севших за руль в состоянии алкогольного опьянения, задержали на прошлой неделе в Нижегородской области.

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