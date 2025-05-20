Европейские лидеры удивлены позицией Трампа по антироссийским санкциям — FT

Недоумение в связи с нежеланием президента США Дональда Трампа ужесточать санкционное давление на Россию после его телефонного разговора с российским коллегой Владимиром Путиным выразили ввропейские лидеры, 20 мая сообщает Financial Times.
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