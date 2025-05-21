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  • Eduard
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На Украине растут лишь военные кладбища

На Украине растут лишь военные кладбища

Время, когда Украина еще может сохраниться, стремительно сокращается. Об этом эфире видеоблога иноагента Александра Шелеста заявил болгарский политик, экс-кандидат в президенты страны Пламен Пасков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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