На Украине растут лишь военные кладбища

Время, когда Украина еще может сохраниться, стремительно сокращается. Об этом эфире видеоблога иноагента Александра Шелеста заявил болгарский политик, экс-кандидат в президенты страны Пламен Пасков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».