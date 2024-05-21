В ООН заявили о легитимности Зеленского в глазах организации после 20 мая

Eduard Значит организация ООН попросту преступная.Они ООН самрзванцев Хуайдо и Тихановскую тоже пытались легитимизировать!

лина любимцева Считать Зеленского "легитимным" после окончания его президентских полномочий, выгодно только США. ПОКА ООН находится на территории США, так все и будет. Как скажут США, которые оказывают на ООН наглое давление.