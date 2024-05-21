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В ООН заявили о легитимности Зеленского в глазах организации после 20 мая

В ООН заявили о легитимности Зеленского в глазах организации после 20 мая

Президент Украины Владимир Зеленский продолжает оставаться для ООН главой государства даже после того, как 20 мая истек срок его полномочий.

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Комментарии
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Eduard
Значит организация ООН попросту преступная.Они ООН самрзванцев Хуайдо и Тихановскую тоже пытались легитимизировать!
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18 час.
лина любимцева
Считать Зеленского &quot;легитимным&quot; после окончания его президентских полномочий, выгодно только США.  ПОКА ООН находится на территории США, так все и будет. Как скажут США, которые оказывают на ООН наглое давление.
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15 час.
лл
лина любимцева
ООН сейчас в услужении только у США и Евросоюза. ПОЧЕМУ  все государства Мира ВНОСЯТ ДЕНЬГИ НА ИХ СОДЕРЖАНИЕ?!! ООН - ДАРМОЕДЫ!!
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15 час.

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