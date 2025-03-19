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  • Eduard
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Подоляка назвал удар ВСУ по нефтебазе Кубани "недальновидным решением" Зеленского

Подоляка назвал удар ВСУ по нефтебазе Кубани "недальновидным решением" Зеленского

Киевский режим продолжает показывать свои способности по "соблюдению" договоренностей. После согласия России прекратить удары по энергообъектам Украины, ВСУ атаковала нефтебазу в Кубани.

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