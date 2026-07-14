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Аргументы недели

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Кишечник и мозг – связь есть

Кишечник и мозг – связь есть

Мы привыкли считать проблемы с пищеварением чем-то сугубо физиологическим и даже стыдливым. Однако современная медицина всё чаще говорит о том, что наш кишечник – это второй мозг, а такие неприятности, как запор или диарея, напрямую влияют на наше настроение, уровень тревоги и общее психоэмоциональное состояние.

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