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Армения не будет участвовать в заседании Парламентской Ассамблеи ОДКБ

Армения не будет участвовать в заседании Парламентской Ассамблеи ОДКБ

Делегация Армении не будет участвовать в предстоящем заседании Парламентской Ассамблеи ОДКБ в Москве, которое состоится 19 декабря, сообщила РИА Новости пресс-секретарь спикера армянского парламента Цовинар Хачатрян.

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