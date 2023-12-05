Армения не будет участвовать в заседании Парламентской Ассамблеи ОДКБ

Делегация Армении не будет участвовать в предстоящем заседании Парламентской Ассамблеи ОДКБ в Москве, которое состоится 19 декабря, сообщила РИА Новости пресс-секретарь спикера армянского парламента Цовинар Хачатрян.
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