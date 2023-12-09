Москва получит в управление «Лосиный остров» с сохранением его статуса национального парка

Национальный парк «Лосиный остров» сохранит свой статус после перехода в ведение столицы. Об этом журналистам сообщила руководитель департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы Юлия Урожаева.
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