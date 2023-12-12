Это сегодня уже признают даже в русофобствующей Европе «Россия принадлежит к другой форме цивилизации», – заявил на минувшей неделе премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в интервью журналистам, подчеркнув, что нашу страну нельзя сравнивать с Евросоюзом и с Европейским континентом.
Россия – особая цивилизация
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ИК
Иосиф Калинин
"Именно это в России и произошло: установление, а затем и постепенное укрепление прочной национальной власти". Произошло, как раз, диаметрально противоположное: в России установилась и укрепилась компрадорская власть! Более того, власть эта - русофобская!
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