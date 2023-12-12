Россия – особая цивилизация

Это сегодня уже признают даже в русофобствующей Европе «Россия принадлежит к другой форме цивилизации», – заявил на минувшей неделе премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в интервью журналистам, подчеркнув, что нашу страну нельзя сравнивать с Евросоюзом и с Европейским континентом.