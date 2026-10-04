Микробиота кишечника меняется на самой ранней стадии рака и это легко отследить

Исследователи проанализировали образцы микробиоты кишечника более чем 1,3 тыс. пациентов с раком разных типов и стадий и сравнили их с образцами почти 300 человек без рака.
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