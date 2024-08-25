Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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  • Игорь Кузнецов
    Я служил в ГСВГ в конце 70-х, там всё просто было - у нашего дивизиона по команде марш в 500 км., прикрытие во время ...ПОРА ПРОСЫПАТЬСЯ!...
  • Юрий Рязанов
    Странная позиция у нас нас же обижают , и мы же жалуемся им на их, как сучье племя ....... все брошено на самотек и н...Сноуден заявил, ч...
  • Андрей
    Маску теперь тоже, либо ложиться под Байдена ,либо валить в Россию. 😀😀😀Сноуден заявил, ч...

Дуров предупреждал, что за ним следят американские спецслужбы. Шаман зовёт "родного" Пашу домой

Дуров предупреждал, что за ним следят американские спецслужбы. Шаман зовёт "родного" Пашу домой

По его словам, во время одного из визитов в США ФБР попыталось завербовать инженера Telegram. «Сотрудники или агенты в сфере кибербезопасности попытались тайно, за моей спиной нанять моего инженера.

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