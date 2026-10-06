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Мальчик на мотоцикле погиб в Барнауле после ДТП с автомобилем

Мальчик на мотоцикле погиб в Барнауле после ДТП с автомобилем

Правоохранители проводят проверку и устанавливают все обстоятельства В Барнауле в понедельник вечером, 5 октября, на проспекте Коммунаров в результате ДТП погиб 16-летний подросток, сообщает алтайское МВД.

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