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Минобороны России заявило об уничтожении трёх складов ВСУ с ракетным вооружением

Минобороны России заявило об уничтожении трёх складов ВСУ с ракетным вооружением

Официальный представитель Министерства обороны Российской Федерации генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что в районе населённого пункта Червонное российскими войсками было уничтожено три украинских склада ракетно-артиллерийского вооружения.

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