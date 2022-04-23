Минобороны России заявило об уничтожении трёх складов ВСУ с ракетным вооружением

Официальный представитель Министерства обороны Российской Федерации генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что в районе населённого пункта Червонное российскими войсками было уничтожено три украинских склада ракетно-артиллерийского вооружения.
Официальный представитель Министерства обороны Российской Федерации генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что в районе населённого пункта Червонное российскими войсками было уничтожено три украинских склада ракетно-артиллерийского вооружения.
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