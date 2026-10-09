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Московский комсомолец в Израиле

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Новая амнистия долгов для жильцов израильского госсектора

Новая амнистия долгов для жильцов израильского госсектора

В октябре 2026 года Министерство строительства Израиля вновь объявило о «разовой» амнистии долгов для жильцов государственного жилья — уже в который раз за последние полтора десятилетия .

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