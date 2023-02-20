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Эдуард Сперцян: «В 14 у меня было тело 12-летнего. Сильно переживал: мог закрыться в комнате и заплакать»

Эдуард Сперцян в интервью Sports.ru рассказал о проблемах из-за небольшого роста. – Насколько я знаю, в определенный момент ты выпал из первой команды 2000 года рождения из-за маленького роста.

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