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Отключения коммунальных услуг в Архангельске 11 ноября 2024 года

Отключения коммунальных услуг в Архангельске 11 ноября 2024 года

В понедельник, 11 ноября 2024 года, коммунальщики временно ограничат подачу услуг в АрхангельскеРассказываем, по каким адресам Архангельска отключат коммунальные услуги 11 ноября 2024 года.

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