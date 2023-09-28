США открывают новые фронты против России. Об этом пишет сирийская газета Al-Watan. В статье говорится, что несмотря на неспособность продолжающейся американской военной поддержки Украины противостоять РФ и добиться какого-либо прогресса на поле боя, "Вашингтон по-прежнему напрасно делает ставку на возможность военной блокады России через Украину, которая стала неспособна идти в ногу с ней".
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