США открывают новые фронты против России. Об этом пишет сирийская газета Al-Watan. В статье говорится, что несмотря на неспособность продолжающейся американской военной поддержки Украины противостоять РФ и добиться какого-либо прогресса на поле боя, "Вашингтон по-прежнему напрасно делает ставку на возможность военной блокады России через Украину, которая стала неспособна идти в ногу с ней".