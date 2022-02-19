Украинские силовики пятый раз за ночь обстреляли Докучаевск — ДНР

Пять обстрелоа за ночь по городу Докучаевск произвели украинские силовики, используя 20 мин калибром 82 миллиметров, 19 февраля сообщила пресс-служба представительства ДНР в совместном центре контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК).