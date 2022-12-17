Политика Сегодня

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Zet: взорвавшийся в полицейской комендатуре Польши гранатомет ввезли без контроля с Украины

Zet: взорвавшийся в полицейской комендатуре Польши гранатомет ввезли без контроля с Украины

Гранатомет, который взорвался в кабинете главного коменданта польской полиции Ярослава Шимчика, не был проверен при пересечении границы страны.

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