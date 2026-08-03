❗️Людей экстренно эвакуируют из всех башен «Москва-Сити». Лифты в зданиях отключили. Причины эвакуации пока неизвестны.
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❗️Людей экстренно эвакуируют из всех башен «Москва-Сити». Лифты в зданиях отключили. Причины эвакуации пока неизвестны.
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