Полицейские из Якутии уличили участников организованной группы в хищении у 128 граждан 14,5 млн рублей

Следователем Следственной части по расследованию организованной преступной деятельности Следственного управления МВД по Республике Саха (Якутия) окончено расследование уголовного дела по обвинению лидера и двоих соучастников организованной группы в серии дистанционных хищений денежных средств у граждан.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии