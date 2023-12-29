Полицейские из Якутии уличили участников организованной группы в хищении у 128 граждан 14,5 млн рублей

Следователем Следственной части по расследованию организованной преступной деятельности Следственного управления МВД по Республике Саха (Якутия) окончено расследование уголовного дела по обвинению лидера и двоих соучастников организованной группы в серии дистанционных хищений денежных средств у граждан.