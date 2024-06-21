😱 В сырости и плесени. Как живут жители двух «мокрых многоэтажек» Керчи 🏡Жители многоэтажки в Керчи на улице Жени Дудник уже больше трёх лет справляются с последствиями потопа.
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😱 В сырости и плесени. Как живут жители двух «мокрых многоэтажек» Керчи 🏡Жители многоэтажки в Керчи на улице Жени Дудник уже больше трёх лет справляются с последствиями потопа.