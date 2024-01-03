Экипаж загоревшегося в Токио самолета получал разрешение на посадку

Экипаж загоревшегося в Токио самолета японской авиакомпании JAL получал разрешение на посадку. Она проходила после того, как экипаж продублировал полученное разрешение от авиадиспетчерской службы, передает агентство Киодо, ссылаясь на осведомленные источники.