Экипаж загоревшегося в Токио самолета получал разрешение на посадку

Экипаж загоревшегося в Токио самолета японской авиакомпании JAL получал разрешение на посадку. Она проходила после того, как экипаж продублировал полученное разрешение от авиадиспетчерской службы, передает агентство Киодо, ссылаясь на осведомленные источники.
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