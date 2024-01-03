РЕН ТВ
В РОССИИВ МИРЕКРИМИНАЛДЕНЬГИВСЕ НОВОСТИ
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

РЕН ТВ

195 182 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Василий Блохин
    А приедут домой на побывку,их тут азиаты начнут задирать,а может и быть.Потом просить прощение и быть прощенными,а на...Четверо российски...
  • лина любимцева
    Отгонять нужно Украину от  российских границ.  До грязной львовщины..Власти Белгорода ...
  • лина любимцева
    Народ уже совсем осатанел...Мужчина с мачете ...

Экипаж загоревшегося в Токио самолета получал разрешение на посадку

Экипаж загоревшегося в Токио самолета  японской авиакомпании JAL получал разрешение на посадку. Она проходила после того, как экипаж продублировал полученное разрешение от авиадиспетчерской службы, передает агентство Киодо, ссылаясь на осведомленные источники.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх