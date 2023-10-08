Продержится неделю: Подсчитано, сколько будет идти война между Россией и НАТО

Американский аналитик прогнозирует очень быстрое поражение стран Запада в случае войны с Россией.Военный аналитик, бывший разведчик корпуса морской пехоты США Скотт Риттер уверен, что армии НАТО не только не смогут совладать с Россией, но и очень быстро проиграют.