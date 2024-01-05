МК: Экс-офицер «Вагнера» Саликов решился дать «показания» в Гааге на ЧВК

В декабре 2023 года Игорь Саликов, бывший руководитель 4-го отдела Управления спецопераций Генеральной прокуратуры ДНР, опытный инструктор в частной военной компании “ЧВК Вагнер” в Сирии и командир подразделения “Редут” в “ЧВК Вагнер”, прибыл в Амстердам.