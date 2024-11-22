Глава РФС Дюков считает, что сборная России легко вышла бы в плей-офф Евро-2024

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков в интервью "Матч ТВ" заявил, что сборная России сумела бы квалифицироваться в плей-офф Евро-2024, если бы была допущена до участия в отборочном турнире.
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