Театр абсурда
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Театр абсурда

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Очень злая реплика о дегенератах

Очень злая реплика о дегенератах

ИСТОРИЧЕСКИЕ  НАПЁРСТКИ Новость: «российские силовики обнаружили в партии икон и церковной утвари 27 готовых к применению самодельных взрывных устройств, 70 кг изготовленного промышленным способом пластичного взрывчатого вещества повышенной мощности, 91 электродетонатор и части РПГ-7.

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Комментарии
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ВТ
Врам Тавризов
Маньяки все идут на пожизненное Но они штучные нелюди А вот те, кто за деньги лишает жизней других, причём зараз не одного, - это другая напасть на нашу страну При этом труднее предотвратить тех, кто убивает например ножом, но кто берет в руки огнестрел - это более значимо 2-100 раз Отсюда вопрос - где берут столько левого, неучтенного??? оружия? Мы лихо учитываем охотничье А что с учетом из военного оружия? Думаю, достаточно много оружия бродит по стране, неучтенного даже как утерянного, переходя из рук в руки И отдельная песня - откуда и как появляется оружие разного назначения в схронах?  Оно что, все с неба падает на парашютах???
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10 час.
ninikooo Митусова
Это уже запредельный сволочизм! Только пожизненное заключение- скольким мирным людям и служителям церкви была уготована страшная смерть. Терракт, и за это негодяи должны ответить жестко. Это не подготовка терракта, это да 5 минут до терракта.
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10 час.
Алексей Кузнецов
В &quot;Крокусе&quot; террористы примяли &quot;сайгу&quot;.Вполне себе гражданское полуавтоматическое ружье из охотничьего магазина(на базе &quot;калаша&quot; ,но гладкоствольное и стреляет одиночными).Любой гражданин РФ без  проблем с законом  и не на учете у психиатра и нарколога ,с охотничьим билетом может купить. Покупай не хочу и храни дома легально.
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10 час.

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