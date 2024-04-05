Очень злая реплика о дегенератах

ВТ

Врам Тавризов

Маньяки все идут на пожизненное Но они штучные нелюди А вот те, кто за деньги лишает жизней других, причём зараз не одного, - это другая напасть на нашу страну При этом труднее предотвратить тех, кто убивает например ножом, но кто берет в руки огнестрел - это более значимо 2-100 раз Отсюда вопрос - где берут столько левого, неучтенного??? оружия? Мы лихо учитываем охотничье А что с учетом из военного оружия? Думаю, достаточно много оружия бродит по стране, неучтенного даже как утерянного, переходя из рук в руки И отдельная песня - откуда и как появляется оружие разного назначения в схронах? Оно что, все с неба падает на парашютах???