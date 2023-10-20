В Реутове электричка отрезала ноги 16-летнему подростку

Парень пытался перебежать через железнодорожные пути, но попал под поезд.В Подмосковье на станции «Реутов» Горьковского направления Московской железной дороги (МЖД) электричка отрезала ноги 16-летнему подростку.
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