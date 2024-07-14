Калум Ричи хочет попасть в основу «Колорадо»: «Это непростой вызов, но я уверен в себе. Мне удалось добиться прогресса в прошлом сезоне»

На неделе «Эвеланш» подписали 3-летний контракт новичка с 27-м номером драфта НХЛ-2023. В минувшем сезоне форвард играл в юниорской лиге Онтарио за «Ошаву».
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