Жители Рязани сообщили о взрывах в районе нефтезавода

SHOT: ВСУ пытались атаковать беспилотниками нефтезавод под Рязанью.Жители Рязани сообщили о как минимум пяти громких взрывах, которые раздались около 0:50 ночи 29 апреля в районе местного нефтеперерабатывающего завода.
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