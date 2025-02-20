На Sony опять подали в суд из-за слишком высоких цен в PS Store — теперь в Нидерланд...

На Sony опять подали в суд из-за слишком высоких цен в PS Store — теперь в НидерландахНидерландский фонд по защите прав потребителей Massaschade & Consument (M&C) подал коллективный иск против Sony, обвинив японского платформодержателя в завышении цен товаров для цифрового магазина PS Store.