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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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На Sony опять подали в суд из-за слишком высоких цен в PS Store — теперь в Нидерланд...

На Sony опять подали в суд из-за слишком высоких цен в PS Store — теперь в Нидерланд...

На Sony опять подали в суд из-за слишком высоких цен в PS Store — теперь в НидерландахНидерландский фонд по защите прав потребителей Massaschade & Consument (M&C) подал коллективный иск против Sony, обвинив японского платформодержателя в завышении цен товаров для цифрового магазина PS Store.

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