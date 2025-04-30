Марочко: ВС РФ продвинулись к Петровскому в ЛНР

ЛУГАНСК, 30 апреля. /ТАСС/. Бойцы РФ за последние несколько суток продвинулись к селу Петровскому (украинское название — Грековка) Луганской Народной Республики, расстояние до населенного пункта составляет несколько километров.
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