Газета.ру
ГЛАВНАЯНОВОСТИПОЛИТИКАБИЗНЕСОБЩЕСТВОАРМИЯМНЕНИЯКУЛЬТУРА
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Газета.ру

8 776 подписчиков

ВТБ: бизнес активно регистрирует товарные знаки с Пушкиным, Чеховым и Достоевским

ВТБ: бизнес активно регистрирует товарные знаки с Пушкиным, Чеховым и Достоевским

Русская классика активно используется в товарных знаках. Самым популярным классиком у российского бизнеса стал Александр Пушкин — его имя чаще других встречается в зарегистрированных товарных знаках, а на роман «Евгений Онегин» приходится вдвое больше регистраций, чем на имя самого писателя.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии