ВТБ: бизнес активно регистрирует товарные знаки с Пушкиным, Чеховым и Достоевским

Русская классика активно используется в товарных знаках. Самым популярным классиком у российского бизнеса стал Александр Пушкин — его имя чаще других встречается в зарегистрированных товарных знаках, а на роман «Евгений Онегин» приходится вдвое больше регистраций, чем на имя самого писателя.
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