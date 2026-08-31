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Сила и воля: в Твери прошли соревнования по полицейскому силовому многоборью

Сила и воля: в Твери прошли соревнования по полицейскому силовому многоборью

В Твери полицейские продемонстрировали силу и выносливость на соревнованиях по силовому многоборью. В Твери на площадке учебного центра регионального УМВД состоялись соревнования по полицейскому силовому многоборью.

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